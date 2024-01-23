Ірпіньводоканал планує реструктуризувати борг за послуги

Заборгованість абонентів перед КП «Ірпіньводоканал» сягнула 37 млн грн. Наявність цього самого боргу не тішить наше підприємство.
Ірпіньводоканал готовий реструктуризувати ваш борг за послуги водопостачання та водовідведення на 12 місяців.
👉Потрібно починати вирішувати проблему, як саме:
✅визнати проблему: ваша заборгованість за водопостачання та/або водовідведення існує, вона реальна й нікуди сама по собі не дінеться
✅мати бажання позбутися проблеми: ніхто не хочете залежати від боргу, це впливає на якість вашого життя, і т.д
✅звернутися до абонентського відділу КП «Ірпіньводоканал»: м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-А
✅ написати заяву на реструктуризацію боргу: при собі обов’язково мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та прописку (заяву пише власник житла або довірена особа)
✅погодити термін сплати заборгованості: сума боргу розбивається рівними частинами на визначений термін, перший внесок є обовʼязковим.
Щомісяця абонент сплачує поточне водоспоживання+визначену за Договором частину боргу.
Бажано зробити як найшвидше, адже вже незабаром абоненти КП «Ірпіньводоканал», які мають заборгованість, почнуть отримувати письмові попередження з пропозицію сплатити заборгованість або ж укласти Договір на реструктуризацію.
💧Ми зацікавлені в тому, щоб почати отримувати кошти, які споживачі не сплачують нашому підприємству, маємо надію, що боржники зацікавлені в тому, аби якомога швидше позбутися малоприємного статусу «боржника».
Деталі за телефоном
+38 (04597) 62-833
+380672198480
⚡️Пам'ятайте, що кожна вчасно сплачена гривня – це можливість безперебійно отримувати водопостачання і водовідведення!