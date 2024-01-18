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  • Сьогодні, 12:32
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Нова фабрика-кухня «Готуїмо» шукає спеціалістів

На роботу запрошують бажаючих працювати за вакансіями:

🔸Головний інженер із досвідом роботи з 5 групою допуску до електромереж;
🔸Технолог;
🔸Адміністратори;
🔸Кухарі з досвідом роботи в громадському харчуванні;
🔸Кухонні працівники;
🔸Комплектувальники;
🔸Вантажники;
🔸Мийники;
🔸Прибиральники;
🔸 Водії/експедитори вантажних автомобілів (10 т).

За інформацією звертатися за телефонами:

+380974008310
+380950114073

Або підходити на фабрику з 9:00 по 17:00 за адресою: місто Буча, вулиця Яблунська №1-Л.

Бучанська міська рада 
 фабрика-кухня, Буча
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