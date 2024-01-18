Нова фабрика-кухня «Готуїмо» шукає спеціалістів

На роботу запрошують бажаючих працювати за вакансіями:
🔸Головний інженер із досвідом роботи з 5 групою допуску до електромереж;
🔸Технолог;
🔸Адміністратори;
🔸Кухарі з досвідом роботи в громадському харчуванні;
🔸Кухонні працівники;
🔸Комплектувальники;
🔸Вантажники;
🔸Мийники;
🔸Прибиральники;
🔸 Водії/експедитори вантажних автомобілів (10 т).
За інформацією звертатися за телефонами:
+380974008310
+380950114073
🔸Головний інженер із досвідом роботи з 5 групою допуску до електромереж;
🔸Технолог;
🔸Адміністратори;
🔸Кухарі з досвідом роботи в громадському харчуванні;
🔸Кухонні працівники;
🔸Комплектувальники;
🔸Вантажники;
🔸Мийники;
🔸Прибиральники;
🔸 Водії/експедитори вантажних автомобілів (10 т).
За інформацією звертатися за телефонами:
+380974008310
+380950114073
Або підходити на фабрику з 9:00 по 17:00 за адресою: місто Буча, вулиця Яблунська №1-Л.