Нова фабрика-кухня «Готуїмо» шукає спеціалістів

Або підходити на фабрику з 9:00 по 17:00 за адресою: місто Буча, вулиця Яблунська №1-Л.

На роботу запрошують бажаючих працювати за вакансіями:🔸Головний інженер із досвідом роботи з 5 групою допуску до електромереж;🔸Технолог;🔸Адміністратори;🔸Кухарі з досвідом роботи в громадському харчуванні;🔸Кухонні працівники;🔸Комплектувальники;🔸Вантажники;🔸Мийники;🔸Прибиральники;🔸 Водії/експедитори вантажних автомобілів (10 т).За інформацією звертатися за телефонами: