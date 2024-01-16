В Ірпені судитимуть підрядника за привласнення бюджетних коштів під час ремонту адмінбудівлі, пошкодженої внаслідок бойових дій



За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).Таким чином підрядник, який фактично виконав лише частину обумовлених робіт, безпідставно отримав понад 126 тисяч бюджетних коштів. Це підтверджено висновками експертизи.Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ Нацполіції в Київській області.⚖️Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.