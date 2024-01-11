Податкова: Рахунки для сплати платежів

Бучанська міська ТГ, Бучанський район, Гостомельська селищна ТГ,

Ірпінська міська ТГ, Коцюбинська селищна ТГ, Немішаївська селищна ТГ,

Пісківська селищна ТГ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів до бюджету можна дізнатись у Центрах обслуговування платників податків, на вебпорталі ДПС за посиланням:та на офіційному субсайті відповідного територіального органу ДПС.Платники податків Київщини з актуальними реквізитами рахунків можуть ознайомитись на офіційному субсайті ГУ ДПС у Київській області за посиланням: