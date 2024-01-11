Податкова: Рахунки для сплати платежів

1. Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Київській області
2. Реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Київській області
Бучанська міська ТГ, Бучанський район, Гостомельська селищна ТГ,
Ірпінська міська ТГ, Коцюбинська селищна ТГ, Немішаївська селищна ТГ,
Пісківська селищна ТГ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ
Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що реквізити рахунків для сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів до бюджету можна дізнатись у Центрах обслуговування платників податків, на вебпорталі ДПС за посиланням:
Головна/Рахунки для сплати платежів
https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv
та на офіційному субсайті відповідного територіального органу ДПС.
Платники податків Київщини з актуальними реквізитами рахунків можуть ознайомитись на офіційному субсайті ГУ ДПС у Київській області за посиланням:
https://kyivobl.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv