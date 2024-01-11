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  • Учора, 10:40
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У Бучі під час ремонту укриття в дитячому садочку підрядник заволодів половиною виділених на його облаштування коштів

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підрядна організація виконувала ремонт укриття в дитячому садочку у місті Буча. Звітуючи про результати виконаних робіт, підозрювана внесла до офіційних документів неправдиві відомості, зазначивши роботи які фактично не виконувались.

Таким чином вона спричинила збитки місцевому бюджету на понад 55 тис. грн, що становить половину від суми укладеного договору.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського РУП ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Київська обласна прокуратура 
 кримінал, Буча
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