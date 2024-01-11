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  • Учора, 10:27
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Податкові декларації приймають у Центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ

Від 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року




Подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік та сплачувати відповідні податки і збори – конституційний обов’язок громадян та їх особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності.

Приймання декларацій здійснюється в Центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ Головного управління ДПС у Київській області
(далі – ЦОП Бучанської ДПІ) за адресою: м. Буча, вул.Енергетиків, 1А, номер телефону для довідок
(04597) 4-85-90.
Графік роботи ЦОП Бучанської ДПІ:
понеділок – четвер – з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
п’ятниця – з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
перерва – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

В останній день граничного строку подання звітності час роботи ЦОП Бучанської ДПІ подовжується до 20 год. 00 хвилин. Технічні перерви для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години на 10-15 хв.

Крім цього, декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи».
Бучанська ДПІ 
 податкова декларація
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