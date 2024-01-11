Податкові декларації приймають у Центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ

Від 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року

Графік роботи ЦОП Бучанської ДПІ:

понеділок – четвер – з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

п’ятниця – з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

перерва – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік та сплачувати відповідні податки і збори – конституційний обов’язок громадян та їх особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності.(далі – ЦОП Бучанської ДПІ) за адресою: м. Буча, вул.Енергетиків, 1А, номер телефону для довідок(04597) 4-85-90.Крім цього, декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи».