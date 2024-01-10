Жителі Бучанської громади отримають державні соціальні виплати за січень 2024 року

🔸Громадяни, які потрапили у складні життєві обставини;
🔸Особи з інвалідністю;
🔸Прийомні сім‘ї;
🔸Сім’ї з дітьми та ін.
Кошти фінансуватимуться за програмами:
🔸«Соціальний захист дітей та сім’ї»;
🔸«Підтримка малозабезпечених сімей»;
🔸«Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини».
Виплати отримають 2904 особи на загальну суму 6 мільйонів 980 тисяч 724 гривні. Кошти будуть перераховані на рахунки обслуговуючих банків та поштових відділень отримувачів.
За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном:
+38 04597 49901