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  • 10 січня 2024
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Жителі Бучанської громади отримають державні соціальні виплати за січень 2024 року

Допомога передбачена для осіб, які перебувають на обліку в Управлінні соціальної політики Бучанської міської ради, зокрема:

🔸Малозабезпечені сім‘ї;
🔸Громадяни, які потрапили у складні життєві обставини;
🔸Особи з інвалідністю;
🔸Прийомні сім‘ї;
🔸Сім’ї з дітьми та ін.


Кошти фінансуватимуться за програмами:
🔸«Соціальний захист дітей та сім’ї»;
🔸«Підтримка малозабезпечених сімей»;
🔸«Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини».

Виплати отримають 2904 особи на загальну суму 6 мільйонів 980 тисяч 724 гривні. Кошти будуть перераховані на рахунки обслуговуючих банків та поштових відділень отримувачів.

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном:
+38 04597 49901
Бучанська міська рада 
 Буча
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