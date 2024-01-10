Жителі Бучанської громади отримають державні соціальні виплати за січень 2024 року

🔸Малозабезпечені сім‘ї;

🔸Громадяни, які потрапили у складні життєві обставини;

🔸Особи з інвалідністю;

🔸Прийомні сім‘ї;

🔸Сім’ї з дітьми та ін.

Допомога передбачена для осіб, які перебувають на обліку в Управлінні соціальної політики Бучанської міської ради, зокрема:Кошти фінансуватимуться за програмами:🔸«Соціальний захист дітей та сім’ї»;🔸«Підтримка малозабезпечених сімей»;🔸«Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини».Виплати отримають 2904 особи на загальну суму 6 мільйонів 980 тисяч 724 гривні. Кошти будуть перераховані на рахунки обслуговуючих банків та поштових відділень отримувачів.За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном: