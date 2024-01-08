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  • Учора, 16:30
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Бучанський центр реабілітації дітей з інвалідністю відкриють після ремонту

У Бучі відремонтують приміщення для Бучанського центру реабілітації дітей з інвалідністю. Локація — по вулиці Вокзальній, поруч зі школою №5.



Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук:
Заклад матиме три напрямки: центр раннього втручання, реабілітація та інклюзивно-ресурсний центр. Все в одному приміщенні — для зручності батьків та дітей.

Тут працюватимуть дефектологи, реабілітологи, психологи, масажисти тощо. Плануємо залучити значну кількість спеціалістів. Реалізовувати проєкт допомагає БО «Надія і житло для дітей», який вже давно працює у Бучанській громаді.

Приміщення у нас є, але воно потребує реконструкції. Цільове фінансування залучаємо з міжнародних фондів. Зокрема, до проєкту вже долучилися Всесвітній фонд сиріт з США. У нас в гостях був президент Рон Джонсон та волонтерка Бріджит Хагерті.

Дякуємо нашим міжнародним друзям. Це соціально-важливий напрямок, адже у нас майже 400 діток з особливими потребами. Мрію, щоб кожен і кожна мали можливості для повноцінного розвитку.

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Бучанська міська рада 
 міські новації, Федорук Анатолій Петрович, Буча, зош №5
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