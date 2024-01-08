Бучанський центр реабілітації дітей з інвалідністю відкриють після ремонту

У Бучі відремонтують приміщення для Бучанського центру реабілітації дітей з інвалідністю. Локація — по вулиці Вокзальній, поруч зі школою №5.

Заклад матиме три напрямки: центр раннього втручання, реабілітація та інклюзивно-ресурсний центр. Все в одному приміщенні — для зручності батьків та дітей.



Тут працюватимуть дефектологи, реабілітологи, психологи, масажисти тощо. Плануємо залучити значну кількість спеціалістів. Реалізовувати проєкт допомагає БО «Надія і житло для дітей», який вже давно працює у Бучанській громаді.



Приміщення у нас є, але воно потребує реконструкції. Цільове фінансування залучаємо з міжнародних фондів. Зокрема, до проєкту вже долучилися Всесвітній фонд сиріт з США. У нас в гостях був президент Рон Джонсон та волонтерка Бріджит Хагерті.



Дякуємо нашим міжнародним друзям. Це соціально-важливий напрямок, адже у нас майже 400 діток з особливими потребами. Мрію, щоб кожен і кожна мали можливості для повноцінного розвитку.