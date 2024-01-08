Мешканець с. Коцюбинського підозрюється у зберіганні дитячої порнографії

За даними слідства, впродовж жовтня-листопада 2023 року мешканець смт Коцюбинське завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон зображення, що відносяться до дитячої порнографії. Це підтверджено висновками відповідних експертиз. В подальшому умисно зберігав їх у власному телефоні.
До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.