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  • Учора, 13:14
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Мешканець с. Коцюбинського підозрюється у зберіганні дитячої порнографії

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактом одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та її умисному зберіганні без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, впродовж жовтня-листопада 2023 року мешканець смт Коцюбинське завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон зображення, що відносяться до дитячої порнографії. Це підтверджено висновками відповідних експертиз. В подальшому умисно зберігав їх у власному телефоні.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Київська обласна прокуратура 
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