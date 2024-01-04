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  • Учора, 15:34
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Що з посиленням мобілізації? Головні відповіді від ЗСУ


На ключові питання у телемарафоні відповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.



• Посилення мобілізації: «Відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях. Де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. На цей момент якихось посилень чи послаблень немає».

• Отримання першої повістки: «Громадяни, які отримали першу повістку, мають розуміти, що це для уточнення військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд і встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби».

• Право на відтермінування: «Якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за неповносправними батьками або які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Є ще причини за станом здоров'я тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований. І якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов – він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП».

• Алгоритм дій для студентів денної форми навчання: «Ця категорія громадян має особисто раз на рік подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі у певному виші».
законодавство
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