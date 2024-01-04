Розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян

В Україні від 1 січня 2024 року розпочалась кампанія щорічного декларування доходів громадян, яка триватиме до 1 травня 2024 року.

Громадяни, які бажають використати своє право на податкову знижку, податкову декларацію подають по 31 грудня року, наступного за звітним.

За вибором платника податку декларацію можна подати в один із таких способів:

- за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою.

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

- в електронному вигляді - через Електронний кабінет платника.

- громадянами, які отримали у звітному 2024 році доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб,- громадянами, які бажають використати своє право на податкову знижку.- доходи не від податкових агентів (п.п.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ), тобто, від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це можуть бути спадщина, подарунки, доходи від надання в оренду рухомого/нерухомого майна іншій ФО, надання інших послуг/робіт, продажу/обміну майна, тощо;- іноземні доходи (п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ);- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування (п.п. 168.1.3 п.168.1 ст. 168 ПКУ): суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо, тощо;- в інших випадках, передбачених законодавством.- фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 ПКУ);- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 ПКУ);- іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи ( п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 ПКУ);- платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 с.179 ПКУ).Громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію подають її до 01 травня року, що настає за звітним.Форму Податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.08.2023 № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873).