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  • Учора, 09:32
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Розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян

В Україні від 1 січня 2024 року розпочалась кампанія щорічного декларування доходів громадян, яка триватиме до 1 травня 2024 року.


Щорічне декларування доходів громадян передбачає подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи:
- громадянами, які отримали у звітному 2024 році доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб,
- громадянами, які бажають використати своє право на податкову знижку.

Обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом звітного року отримували:
- доходи не від податкових агентів (п.п.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ), тобто, від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це можуть бути спадщина, подарунки, доходи від надання в оренду рухомого/нерухомого майна іншій ФО, надання інших послуг/робіт, продажу/обміну майна, тощо;
- іноземні доходи (п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ);
- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування (п.п. 168.1.3 п.168.1 ст. 168 ПКУ): суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо, тощо;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Податкову декларацію також зобов’язані подавати:
- фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 ПКУ);
- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 ПКУ);
- іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи ( п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 ПКУ);
- платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 с.179 ПКУ).

Громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію подають її до 01 травня року, що настає за звітним.

Громадяни, які бажають використати своє право на податкову знижку, податкову декларацію подають по 31 грудня року, наступного за звітним.
За вибором платника податку декларацію можна подати в один із таких способів:
- за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою.
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
- в електронному вигляді - через Електронний кабінет платника.


Форму Податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.08.2023 № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873).
Бучанська ДПІ 
 податкова, податкова декларація
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