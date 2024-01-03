У Бучанській громаді планують побудувати нові очисні споруди

Нові споруди будуть використані для очищення господарсько-побутових та виробничих каналізаційних стоків Бучі. І стануть першими новими очисними спорудами у всій Україні з часів незалежності.У техніко-економічних розрахунках розглянуто впровадження сучасних світових технологій для очищення стоків. Це дозволить нам обрати найбільш ефективний варіант і використати необхідне обладнання.Проєкт буде реалізовано спільно з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI). Відтак, Бучанська громада стане автономною, а нові очисні споруди значно зменшать екологічні ризики і зроблять систему водовідведення більш ефективною.