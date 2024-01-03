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  • 3 січня 2024
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У Бучанській громаді планують побудувати нові очисні споруди

Компанією ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» завершено розроблення проектної документації, стадії ТЕО, по об’єкту «Нове будівництво очисних споруд каналізаційних стоків в місті Буча» для комунального підприємства «БУЧАСЕРВІС» Бучанської міської ради.

Нові споруди будуть використані для очищення господарсько-побутових та виробничих каналізаційних стоків Бучі. І стануть першими новими очисними спорудами у всій Україні з часів незалежності.

У техніко-економічних розрахунках розглянуто впровадження сучасних світових технологій для очищення стоків. Це дозволить нам обрати найбільш ефективний варіант і використати необхідне обладнання.

Проєкт буде реалізовано спільно з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI). Відтак, Бучанська громада стане автономною, а нові очисні споруди значно зменшать екологічні ризики і зроблять систему водовідведення більш ефективною.
Бучанська міська рада 
 міські новації, Буча
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