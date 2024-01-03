Бучанська податкова звітує за січень-грудень 2023 року

Станом на 31 грудня 2023 року на податковому обліку перебуває 7186 платників податків, з них 2312 юридичних осіб, 4874 фізичних осіб-підприємців, 62 самозайняті особи (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність).Зареєстровано 57 платників податку на додану вартість, видано 90 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 150 книг обліку розрахункових операцій, 40 розрахункових книг, 208 реєстраторів розрахункових операцій та 376 програмних реєстраторів розрахункових операцій.Крім того, за січень-грудень 2023 року зареєстровано 893 платника єдиного податку, надано 1977 витягів з реєстру платників єдиного податку.Видано 11 довідок про доходи фізичних осіб – підприємців.Опрацьовано 65 зверненнь від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.Щоденно спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.Кваліфікований електронний підпис кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу.З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ можна ознайомитися на субсайті ГУ ДПС у Київській області в банері «Центри обслуговування платників».