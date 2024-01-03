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  • 3 січня 2024
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Бучанська податкова звітує за січень-грудень 2023 року

Бучанська ДПІ інформує, що за січень-грудень року Центром обслуговування платників опрацьовано 9592 звернень щодо надання адміністративних послуг.

Найбільш запитуваними є послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Їх отримали 3998 фізичних[ осіб. Надано 661 послуга з видачи відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Станом на 31 грудня 2023 року на податковому обліку перебуває 7186 платників податків, з них 2312 юридичних осіб, 4874 фізичних осіб-підприємців, 62 самозайняті особи (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність).
Зареєстровано 57 платників податку на додану вартість, видано 90 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 150 книг обліку розрахункових операцій, 40 розрахункових книг, 208 реєстраторів розрахункових операцій та 376 програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Крім того, за січень-грудень 2023 року зареєстровано 893 платника єдиного податку, надано 1977 витягів з реєстру платників єдиного податку.
Видано 11 довідок про доходи фізичних осіб – підприємців.
Опрацьовано 65 зверненнь від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.

З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 25250 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді - 23655 що становить 93,7 %.
Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.
В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.

Щоденно спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.

Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.
Кваліфікований електронний підпис кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу.

За консультаціями з питань надання адміністративних послуг можна звернутись за телефонами (04597) 48-590 або безпосередньо до Центру обслуговування платників: м. Буча, вул.Енергетиків,1А, понеділок - четвер з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.; обідня перерва з 12.00 до 12.45,вихідні дні - субота та неділя.

З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ можна ознайомитися на субсайті ГУ ДПС у Київській області в банері «Центри обслуговування платників».
Бучанська ДПІ 
 податкова
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