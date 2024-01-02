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  • 2 січня 2024
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Ставки єдиного податку для ФОП – платників єдиного податку у 2024 році


Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що 01 січня 2024 року набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-ІХ, яким встановлено, що мінімальна заробітна плата становитиме:

- з 1 січня 2024 року - 7100 грн.
- з 1 квітня 2024 року - 8000 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01 січня 2024 року становитиме 3028 грн.



Відповідно до п.293.1 ст.293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників 1 групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, 2 групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, 3 групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

У 2024 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:
-для 1 групи ФОП – 302,80 грн. (10 % від прожиткового мінімуму);
-для 2 групи ФОП – 1420 грн. (20 % від мінімальної зарплати);
-для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2023 роком:
3 % від доходів для платників ПДВ;
5 % від доходів для неплатників ПДВ.


Від 1 січня 2024 року, відповідно до ст.8 Закону України від 08.07.2010 №2464, розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для ФОП – платників єдиного податку будуть такими:
мінімальний ЄВ – 1562 грн. за місяць (22 % від мінімальної зарплати 7100 грн.);

• максимальний ЄВ – 23430 грн. за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).

Від 1 квітня 2024 року розміри ЄВ для ФОП – платників єдиного податку будуть такими:
• мінімальний ЄВ – 1760 грн. за місяць (22 % від мінімальної зарплати 8000 грн.);
• максимальний ЄВ – 26400 грн. за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).
податкова
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