Ставки єдиного податку для ФОП – платників єдиного податку у 2024 році

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01 січня 2024 року становитиме 3028 грн.

У 2024 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:

-для 1 групи ФОП – 302,80 грн. (10 % від прожиткового мінімуму);

-для 2 групи ФОП – 1420 грн. (20 % від мінімальної зарплати);

-для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2023 роком:

3 % від доходів для платників ПДВ;

5 % від доходів для неплатників ПДВ.

Відповідно до п.293.1 ст.293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників 1 групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, 2 групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, 3 групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).Від 1 січня 2024 року, відповідно до ст.8 Закону України від 08.07.2010 №2464, розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для ФОП – платників єдиного податку будуть такими:мінімальний ЄВ – 1562 грн. за місяць (22 % від мінімальної зарплати 7100 грн.);• максимальний ЄВ – 23430 грн. за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).будуть такими: