У Бучі на День донора зібрали понад 34 літри крові

До ініціативи долучилася 81 людина. Всі вони пройшли ретельний медичний огляд та обстеження. Дозвіл на донорство від лікарів отримали не всі. Проте 72 охочих здали кров.Зібрану кров передали до центру переливання крові для Захисників України. Захід провів Київський обласний центр служби крові у співпраці із Бучанським центром первинної медико-санітарної допомоги.