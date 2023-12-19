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Фабрика-кухня у Бучі розпочинає свою роботу (відео)

Будівництво тривало вісім місяців. І от сьогодні відбулося офіційне відкриття.


Профінансовано проєкт за підтримки The Howard G. Buffett Foundation. Щира подяка американським друзям України. Більш як 10 тисяч порцій здорової та смачної їжі буде доставлено у школи щоденно.

Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді Олена Зеленська, тепер має своє фізичне розташування — у Бучі.

На відкриття до Бучі приїхали перша леді Олена Зеленська, американський підприємець і філантроп Говард Баффет, Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба, Руслан Кравченко - голова Київської ОДА, голови міжнародних місій в Україні та голови громад та адміністрацій.
Як проходило відкриття — дивіться у відео.






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Бучанська міська рада
фабрика-кухня, Буча, відеосюжет, міські новації
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