Фабрика-кухня у Бучі розпочинає свою роботу (відео)

Будівництво тривало вісім місяців. І от сьогодні відбулося офіційне відкриття.

Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді Олена Зеленська, тепер має своє фізичне розташування — у Бучі.На відкриття до Бучі приїхали перша леді Олена Зеленська, американський підприємець і філантроп Говард Баффет, Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба, Руслан Кравченко - голова Київської ОДА, голови міжнародних місій в Україні та голови громад та адміністрацій.Як проходило відкриття — дивіться у відео.