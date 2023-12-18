У селищі Ворзель новий староста

Ще після розпаду Радянського Союзу Вячеслав Преподобний служив у лавах армії України. У 2018 року він, як лікар Першого добровільчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова, брав участь в АТО у Луганській області. Із жовтня 2022 року він рятував наших Захисників у Бахмуті, а у лютому 2023 року – у місті Лиман.Вячеслав Володимирович має статус учасника війни та нагороджений державною нагородою-відзнакою Ради національної безпеки і оборони України першого ступеня.Бажаємо новому старості успішної роботи на благо Ворзельського старостинського округу Бучанської громади!