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У селищі Ворзель новий староста

Преподобний Вячеслав Володимирович має дві вищі медичні освіти та працював за спеціальністю у Бучанській громаді, а нині – є асистентом кафедри хірургії і проктології НМАПО імені П.Л. Шупика. Він – кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії. Також Вячеслав Володимирович закінчив з відзнакою Міжрегіональну академію управління персоналом.

Ще після розпаду Радянського Союзу Вячеслав Преподобний служив у лавах армії України. У 2018 року він, як лікар Першого добровільчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова, брав участь в АТО у Луганській області. Із жовтня 2022 року він рятував наших Захисників у Бахмуті, а у лютому 2023 року – у місті Лиман.

Вячеслав Володимирович має статус учасника війни та нагороджений державною нагородою-відзнакою Ради національної безпеки і оборони України першого ступеня.

Бажаємо новому старості успішної роботи на благо Ворзельського старостинського округу Бучанської громади!
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Бучанська міська рада 
 Ворзель, Бучанський район
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