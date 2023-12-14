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  • Сьогодні, 11:42
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Нові нарахування за водовідведення у платіжках за воду. КП «Бучасервіс»

Нові нарахування у платіжках за воду: відтепер абонентам КП «Бучасервіс» буде нараховуватись оплата і за водовідведення.



Згідно розʼяснення від Міністерства регіонального розвитку громад, територій та інфраструктури України у КП «Бучасервіс» є усі підстави коригувати тариф на власний розсуд.

Під час перевірки державний регулятор НКРЕКП виявив, що у КП «Ірпіньводоканал» відсутні відповідні документи на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення у населених пунктах Бучанської громади. Зокрема, відсутні документи на землю та право власності.

У звʼязку з великою кількістю звернень громадян до Бучанської міської ради та КП «Бучасервіс» – надаємо розʼяснення щодо нових нарахувань у платіжках у відео.

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тарифи на воду, Бучасервіс, Ірпіньводоканал, відеосюжет
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