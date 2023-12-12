Масштабний збій у Kyivstar - звертайтесь до поліції та рятувальників в месенджерах
У оператора зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та Інтернет-мережа.
Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.
Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:
►КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380664122099 (Національна поліція)
+380996406572 (ДСНС)
►м. КИЇВ
+380634458664 (Національна поліція)
+380996088672 (ДСНС)
►ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
+380677185496 (Національ few CDна поліція)
+380674012740 (Національна поліція)
+380639672336 (ДСНС)
►ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
+380952950433 (Національна поліція)
+380950670388 (Національна поліція)
+380504001186 (ДСНС)
►ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380636350250 (ДСНС)
+380504716254 (Національна поліція)
+380504716253 (Національна поліція)
►ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
+380506683170 (Національна поліція)
+380504940112 (ДСНС)
►ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
+380674112270 (Національна поліція)
+380674121502 (Національна поліція)
+380930583696 (ДСНС)
►ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:
+380933234031 (ДСНС)
+380671038494 (Національна поліція)
+380682407105 (Національна поліція)
►ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
+380504529195 (Національна поліція)
+380933121101 (ДСНС)
►ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380951016112 (ДСНС)
+380995172533 (Національна поліція)
+380995172498 (Національна поліція)
►КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
+380990978934 (ДСНС)
+380507444880 (Національна поліція)
+380671911036 (Національна поліція)
►ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
+380933771748 (ДСНС)
+380935076283 (Національна поліція)
►ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380995218220 (ДСНС)
+380989579718 (Національна поліція)
+380680205581 (Національна поліція)
+380934225845 (Національна поліція)
►МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380635924087 (ДСНС)
+380675346783 (Національна поліція)
►ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
+380953216700 (Національна поліція)
+ 380677639802 (Національна поліція)
+380503903152 (ДСНС)
►ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380507848128 (ДСНС)
+380954805415 (Національна поліція)
+380500701127 (Національна поліція)
►РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
+380505499123 (Національна поліція)
+380937007759 (ДСНС)
►СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
+380997143446 (Національна поліція)
+380935165474 (ДСНС)
►ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
+380676736569 (Національна поліція)
+380664336604 (ДСНС)
►ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380502868101 (ДСНС)
+380951300336 (Національна поліція)
+380957042322 (Національна поліція)
►ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
+380675502274 (Національна поліція)
+380502109253 (ДСНС)
►ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
+380999383978 (ДСНС)
+380676723516 (Національна поліція)
+380673800155 (Національна поліція)
►ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
+380639775337 (ДСНС)
+380673801414 (Національна поліція)
+380673814221 (Національна поліція)
►ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380504400180 (ДСНС)
+380992001798 (Національна поліція)
+380662934820 (Національна поліція)
►ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
+380662296368 (ДСНС)
+380671816525 (Національна поліція)
+380673128524 (Національна поліція)
+380501975473 (Національна поліція)