Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами
  • Учора, 16:36
  • 17
  • 0
+aA | -Aa 

Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами


Масштабний збій у Kyivstar - звертайтесь до поліції та рятувальників в месенджерах

У оператора зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та Інтернет-мережа.
Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. 

Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:

►КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380664122099 (Національна поліція)
+380996406572 (ДСНС)

►м. КИЇВ 
+380634458664 (Національна поліція)
+380996088672 (ДСНС)

►ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
+380677185496 (Національ few CDна поліція) 
+380674012740 (Національна поліція) 
+380639672336 (ДСНС)
►ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380952950433 (Національна поліція)
+380950670388 (Національна поліція)
+380504001186 (ДСНС)
►ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380636350250 (ДСНС)
+380504716254 (Національна поліція)
+380504716253 (Національна поліція)
►ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
+380506683170 (Національна поліція)
+380504940112 (ДСНС)
►ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
+380674112270 (Національна поліція)
+380674121502 (Національна поліція)
+380930583696 (ДСНС)
►ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:
+380933234031 (ДСНС)
+380671038494 (Національна поліція)
+380682407105 (Національна поліція)
►ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 
+380504529195 (Національна поліція)
+380933121101 (ДСНС)
►ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380951016112 (ДСНС)
+380995172533 (Національна поліція)
+380995172498 (Національна поліція)
►КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380990978934 (ДСНС)
+380507444880 (Національна поліція)
+380671911036 (Національна поліція)
►ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380933771748 (ДСНС)
+380935076283 (Національна поліція)
►ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380995218220 (ДСНС)
+380989579718 (Національна поліція)
+380680205581 (Національна поліція)
+380934225845 (Національна поліція)
►МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380635924087 (ДСНС)
+380675346783 (Національна поліція)
►ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380953216700 (Національна поліція)
+ 380677639802 (Національна поліція)
+380503903152 (ДСНС)
►ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
+380507848128 (ДСНС)
+380954805415 (Національна поліція)
+380500701127 (Національна поліція)
►РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380505499123 (Національна поліція)
+380937007759 (ДСНС)
►СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380997143446 (Національна поліція)
+380935165474 (ДСНС)
►ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
+380676736569 (Національна поліція)
+380664336604 (ДСНС)
►ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380502868101 (ДСНС)
+380951300336 (Національна поліція)
+380957042322 (Національна поліція)
►ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
+380675502274 (Національна поліція)
+380502109253 (ДСНС)
►ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
+380999383978 (ДСНС)
+380676723516 (Національна поліція)
+380673800155 (Національна поліція)
►ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
+380639775337 (ДСНС)
+380673801414 (Національна поліція)
+380673814221 (Національна поліція)
►ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
+380504400180 (ДСНС)
+380992001798 (Національна поліція)
+380662934820 (Національна поліція)
►ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
+380662296368 (ДСНС)
+380671816525 (Національна поліція)
+380673128524 (Національна поліція)
+380501975473 (Національна поліція)
0 0

МВС України 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Сім природних чудес України: фіналісти

Сім природних чудес України: фіналісти

Суспільство
Бородянка: Жінка кинулася під колеса потягу

Бородянка: Жінка кинулася під колеса потягу

Буча та регіон
Вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника з Ірпеня

Вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника з Ірпеня

Буча та регіон
Поліція: У Бучі розмістили бігборд кандидата в президенти з порушенням Закону

Поліція: У Бучі розмістили бігборд кандидата в президенти з порушенням Закону

Буча та регіон
Буча: Поки приїхала поліція - незаконно зрубали 20 сосен і залили фундамент (відео)

Буча: Поки приїхала поліція - незаконно зрубали 20 сосен і залили фундамент (відео)

Буча та регіон
Рятувальники впроваджують інженерні рішення для гасіння торф’яних пожеж

Рятувальники впроваджують інженерні рішення для гасіння торф’яних пожеж

Буча та регіон
28 вересня о 10:00 - військові навчання в Бучі. Бучанську РАЙраду звільнять від терористів

28 вересня о 10:00 - військові навчання в Бучі. Бучанську РАЙраду звільнять від терористів

Буча та регіон
Пожежники позапланово перевірили Бучанську школу №3

Пожежники позапланово перевірили Бучанську школу №3

Буча та регіон
8 червня, Буча: Міжнародний футбол

8 червня, Буча: Міжнародний футбол

спортивні новини
У Гостомелі виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни

У Гостомелі виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової Війни

Буча та регіон
"Безпечна Київщина" - тепер правопорушення транслюють онлайн в поліцію

"Безпечна Київщина" - тепер правопорушення транслюють онлайн в поліцію

Суспільство
Здвижівка: В ДТП загинуло 4 особи з них двоє дітей

Здвижівка: В ДТП загинуло 4 особи з них двоє дітей

Буча та регіон
Поліція затримала вуличних грабіжників у Бучі

Поліція затримала вуличних грабіжників у Бучі

Буча та регіон
7-річний хлопчик з Козаровичів провалився під кригу

7-річний хлопчик з Козаровичів провалився під кригу

---
До уваги абітурієнта 2015

До уваги абітурієнта 2015

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар