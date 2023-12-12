Масштабний збій у Kyivstar - звертайтесь до поліції та рятувальників в месенджерахУ оператора зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та Інтернет-мережа.Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.Резервні номери телефонів Нацполіції та ДСНС з установленими месенджерами:►КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ+380664122099 (Національна поліція)+380996406572 (ДСНС)►м. КИЇВ+380634458664 (Національна поліція)+380996088672 (ДСНС)►ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ+380677185496 (Національ few CDна поліція)+380674012740 (Національна поліція)+380639672336 (ДСНС)►ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ+380952950433 (Національна поліція)+380950670388 (Національна поліція)+380504001186 (ДСНС)►ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ+380636350250 (ДСНС)+380504716254 (Національна поліція)+380504716253 (Національна поліція)►ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ+380506683170 (Національна поліція)+380504940112 (ДСНС)►ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ+380674112270 (Національна поліція)+380674121502 (Національна поліція)+380930583696 (ДСНС)►ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:+380933234031 (ДСНС)+380671038494 (Національна поліція)+380682407105 (Національна поліція)►ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ+380504529195 (Національна поліція)+380933121101 (ДСНС)►ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ+380951016112 (ДСНС)+380995172533 (Національна поліція)+380995172498 (Національна поліція)►КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ+380990978934 (ДСНС)+380507444880 (Національна поліція)+380671911036 (Національна поліція)►ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ+380933771748 (ДСНС)+380935076283 (Національна поліція)►ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ+380995218220 (ДСНС)+380989579718 (Національна поліція)+380680205581 (Національна поліція)+380934225845 (Національна поліція)►МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ+380635924087 (ДСНС)+380675346783 (Національна поліція)►ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ+380953216700 (Національна поліція)+ 380677639802 (Національна поліція)+380503903152 (ДСНС)►ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ+380507848128 (ДСНС)+380954805415 (Національна поліція)+380500701127 (Національна поліція)►РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ+380505499123 (Національна поліція)+380937007759 (ДСНС)►СУМСЬКА ОБЛАСТЬ+380997143446 (Національна поліція)+380935165474 (ДСНС)►ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ+380676736569 (Національна поліція)+380664336604 (ДСНС)►ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ+380502868101 (ДСНС)+380951300336 (Національна поліція)+380957042322 (Національна поліція)►ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ+380675502274 (Національна поліція)+380502109253 (ДСНС)►ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ+380999383978 (ДСНС)+380676723516 (Національна поліція)+380673800155 (Національна поліція)►ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ+380639775337 (ДСНС)+380673801414 (Національна поліція)+380673814221 (Національна поліція)►ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ+380504400180 (ДСНС)+380992001798 (Національна поліція)+380662934820 (Національна поліція)►ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ+380662296368 (ДСНС)+380671816525 (Національна поліція)+380673128524 (Національна поліція)+380501975473 (Національна поліція)