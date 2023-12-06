Спрощення процесу проходження ВЛК

Відтепер пораненим військовим не потрібно особисто возити документи до ВЛК, витрачати час та стояти у чергах. Адже медзаклади можуть обмінюватися документами з військовими частинами, ТЦК та службами соціальної підтримки через систему електронного документообігу.

Якщо військовослужбовцю відмовляють у наданні послуги або заклад, до якого звернулися, не має системи електронного документообігу, потрібно звернутись на гарячу лінію:

Це значно спростить та пришвидшить процес проходження ВЛК для наших захисників та захисниць.Раніше військові навіть з важкими пораненнями могли годинами стояти в чергах, збирати десятки документів і їздити в різні міста України, щоб пройти військово-лікарську комісію. Наприклад, після рішення ВЛК потрібно було особисто возити документи про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя до військової частини.Зараз же документи щодо рішення ВЛК про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя медзаклад в електронному вигляді направить до військової частини, після чого військовослужбовець може одразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки. Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування.