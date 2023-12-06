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  • Учора, 09:53
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Міністерка закордонних справ Нідерландів побувала у Бучі

Ганке Брейнс Слот відвідала Храм Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі.



Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський та перший заступник голови КОВА Микола Бойко розповіли делегатам на чолі із очільницею МЗС Нідерландів про злочини, які скоїли російські військові проти мирного населення та показали шокуючі світлини з окупації Бучанської громади.

Також Ганке Брейнс Слот разом з настоятелем Храму отцем Андрієм помолилися за душі невинно вбитих українців.

«Ви кожного дня показуєте усьому світові вашу силу та стійкість. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, бо розуміємо, що ви боретесь і за нашу безпеку також!», – сказала в кінці візиту Міністерка закордонних справ Нідерландів, Ганке Брейнс Слот.

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Бучанська міська рада 
 ВІЙНА, Буча, міжнародна місія
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