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  • Учора, 17:47
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Бучанський форум: Перспективи розвитку Бучанської громади на наступний рік

План дій на 2024 рік представив сьогодні Бучанський міський голова Анатолій Федорук на Бучанському форумі, що проходив у Kosenko Art Gallery. Приємно, що Буча стає майданчиком для проведення важливих та масштабних заходів.



Ресурси місцевого бюджету з моменту вилучення «військового ПДФО» дуже обмежені, і ми не маємо можливостей робити капітальні видатки. А громада має розвиватися та зростати.

Основними партнерами розглядаємо Південну Корею, Японію, Тайвань та європейсько-американські міста. Тут у нашої громади є значні напрацювання.

Як голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України, представив також законодавчий план дій для розвитку громад в наступному році.

Найважливіше — дослухатися до потреб. Адже українські громади — це люди. Тож і спроможності, і можливості мають бути відкритими перш за все для людей.


ТГ-канал >> мера Бучі

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міські новації, Бучанський район, Федорук Анатолій Петрович, Буча
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