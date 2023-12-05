Бучанський форум: Перспективи розвитку Бучанської громади на наступний рік

План дій на 2024 рік представив сьогодні Бучанський міський голова Анатолій Федорук на Бучанському форумі, що проходив у Kosenko Art Gallery. Приємно, що Буча стає майданчиком для проведення важливих та масштабних заходів.

Ресурси місцевого бюджету з моменту вилучення «військового ПДФО» дуже обмежені, і ми не маємо можливостей робити капітальні видатки. А громада має розвиватися та зростати.



Основними партнерами розглядаємо Південну Корею, Японію, Тайвань та європейсько-американські міста. Тут у нашої громади є значні напрацювання.



Як голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України, представив також законодавчий план дій для розвитку громад в наступному році.



Найважливіше — дослухатися до потреб. Адже українські громади — це люди. Тож і спроможності, і можливості мають бути відкритими перш за все для людей.