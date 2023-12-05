Правила поведінки на льоду

Правила безпеки на льоду:

Якщо ви провалились у воду

Якщо ви стали свідком, що людина провалилась під лід

Роз’яснюйте дітям правила поводження на водоймах та небезпеки виходу на кригу, адже недбалість може мати непоправні наслідки! Безпека завжди на першому місці!

• забороняється виходити на тонкий лід;• міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею (2-3 рази в одне і те саме місце) якнайдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами (там міцність льоду вже перевірена);• небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інших, небезпечний -каламутний, малопрозорий і білий лід;• забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих;• під час підльодного вилову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати і бігати по льоду, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одну від одної на відстані 4-5 м;• кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.• зберігайте спокій, не панікуйте;• голосно покличте на допомогу;• широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;• намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;• вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;• вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;• далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи.• крикніть, що ви йдете на допомогу;• знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку;• наближайтесь до ополонки повзком, широко розкинувши руки;• підкладіть під себе дошку, фанеру;• не підповзаючи до самого краю ополонки (за 3-4 метри), подайте потерпілому палицю (мотузку, лижу, шарф тощо) і витягніть його на лід;• витягши потерпілого на лід, разом з ним повзком повертайтесь на берег;• якщо на допомогу поспішають декілька людей, можна лягти на лід один за одним, узявшись за ноги, і повзти до потерпілого. Перший у «ланцюгу» подає потерпілому ремінь, шарф, палку тощо і усі тягнуть його на поверхню криги та відповзають з небезпечної зони;• витягнувши потерпілого на берег, надайте йому першу допомогу, необхідну при охолодженні організму, викличте швидку допомогу.Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч!