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  • Учора, 09:33
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Правила поведінки на льоду

Щороку особлива небезпека провалитися під лід зростає навесні, коли активно починає танути крига на водоймах.



Правила безпеки на льоду:


• забороняється виходити на тонкий лід;
• міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею (2-3 рази в одне і те саме місце) якнайдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами (там міцність льоду вже перевірена);
• небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інших, небезпечний -каламутний, малопрозорий і білий лід;
• забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих;
• під час підльодного вилову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати і бігати по льоду, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одну від одної на відстані 4-5 м;
• кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.

Якщо ви провалились у воду


• зберігайте спокій, не панікуйте;
• голосно покличте на допомогу;
• широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;
• намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;
• вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;
• вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;
• далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи.

Якщо ви стали свідком, що людина провалилась під лід


• крикніть, що ви йдете на допомогу;
• знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку;
• наближайтесь до ополонки повзком, широко розкинувши руки;
• підкладіть під себе дошку, фанеру;
• не підповзаючи до самого краю ополонки (за 3-4 метри), подайте потерпілому палицю (мотузку, лижу, шарф тощо) і витягніть його на лід;
• витягши потерпілого на лід, разом з ним повзком повертайтесь на берег;
• якщо на допомогу поспішають декілька людей, можна лягти на лід один за одним, узявшись за ноги, і повзти до потерпілого. Перший у «ланцюгу» подає потерпілому ремінь, шарф, палку тощо і усі тягнуть його на поверхню криги та відповзають з небезпечної зони;
• витягнувши потерпілого на берег, надайте йому першу допомогу, необхідну при охолодженні організму, викличте швидку допомогу.

Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч!

Роз’яснюйте дітям правила поводження на водоймах та небезпеки виходу на кригу, адже недбалість може мати непоправні наслідки! Безпека завжди на першому місці!

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