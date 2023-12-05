Майже мільйон гривень для ЗСУ зібрали у закладах освіти Бучанської громади

917 тисяч 875 гривень для ЗСУ зібрали у закладах освіти Бучанської громади

Таку неймовірну суму вдалося отримати на благодійних ярмарках, які проходили впродовж усього минулого тижня.Учні шкіл та вихованці дитячих садків разом з батьками готували та продавали різноманітні смаколики: кекси, тістечка, тортики, печиво та солодкі напої. Допомагали їм педагоги.Завдяки неймовірним зусиллям, вдалося зібрати чимало коштів. Перші гроші вже перераховано на придбання 5 дронів-камікадзе, адже хлопці дуже чекають на цих «птахів». Пізніше вони будуть вручені нашими дітками та учнями.Шкільні ярмарки проходили у рамках благодійної акції «Подаруй ЗСУ дрон-камікадзе» і були приурочені до Дня Збройних сил України!Пишаємось дітками нашої громади!Дякуємо кожному, хто долучився до чудової справи!Нині збір коштів продовжується – Захисники потребують нашої допомоги!