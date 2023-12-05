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  • Учора, 09:14
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Майже мільйон гривень для ЗСУ зібрали у закладах освіти Бучанської громади

917 тисяч 875 гривень для ЗСУ зібрали у закладах освіти Бучанської громади





Таку неймовірну суму вдалося отримати на благодійних ярмарках, які проходили впродовж усього минулого тижня.

Учні шкіл та вихованці дитячих садків разом з батьками готували та продавали різноманітні смаколики: кекси, тістечка, тортики, печиво та солодкі напої. Допомагали їм педагоги.

Завдяки неймовірним зусиллям, вдалося зібрати чимало коштів. Перші гроші вже перераховано на придбання 5 дронів-камікадзе, адже хлопці дуже чекають на цих «птахів». Пізніше вони будуть вручені нашими дітками та учнями.

Шкільні ярмарки проходили у рамках благодійної акції «Подаруй ЗСУ дрон-камікадзе» і були приурочені до Дня Збройних сил України!

Пишаємось дітками нашої громади!
Дякуємо кожному, хто долучився до чудової справи!

Нині збір коштів продовжується – Захисники потребують нашої допомоги!


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Бучанська міська рада 
 ВІЙНА, освіта, Буча, Бучанський район
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