7-річний хлопчик з Козаровичів провалився під кригу: поліція Київщини зʼясовує обставини загибелі дитини

Відтоді на пошуки хлопчика були орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі Вишгородського управління: групи реагування патрульної поліції, оперативники, кінологи, ювенальна превенція, поліцейський офіцер громади.На жаль, сьогодні водолази знайшли тіло дитини під кригою біля дамби Київського водосховища, неподалік місця проживання. Правоохоронці зʼясовують всі обставини трагедії, тіло направлене на проведення експертизи, триває слідство.Поліція Київщини закликає батьків роз’яснювати дітям правила поводження на водоймах та небезпеки виходу на кригу, адже недбалість може мати непоправні наслідки!