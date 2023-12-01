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  • Учора, 09:29
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Ірпінчани вибороли 21 медаль на чемпіонаті світу з кікбоксингу (відео)

На змагання зібралось 38 країн з 5 континентів та 2100 учасників. Ірпінь у складі 13 спортсменів представляли Україну на світовій арені. До скарбнички вони поклали 6 золотих, 10 срібних та 5 бронзових медалей.



Ірпінські спортсмени вибороли 21 нагороду. У жовтні в Німеччині відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу ISKA. Змагання зібрали 38 країн та 2100 учасників. мВихованці спортивного клубу "Реформа" з Ірпеня в складі збірної України провели близько 100 боїв та завоювали найвищі нагороди. Підтримує спортсменів сімʼя Carlisle з США.




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ІА ПОГЛЯД 
 відеосюжет, Бучанський район, Ірпінь, ІА ПОГЛЯД, спорт
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