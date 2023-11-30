В трьох областях зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня

В трьох областях - Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій - зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня.

🔎 Що це означає?В цих областях після аналізу епідситуації та за рішенням місцевої влади можуть посилювати протиепідемічні заходи, наприклад, оголошувати локальний карантин в окремих класах чи школах, посилювати протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей, як маски, обмеження кількості відвідувачів в установах та організаціях.🔎 Що таке “епідемічні пороги”?На рівні кожної області під час епідсезону встановлені “епідемічні пороги” (максимально допустимі рівні захворюваності) після досягнення яких на рівні областей, міст або громад мають бути посилені протиепідемічні заходи.🔎 Що робити?☛ за перших ознак застуди зверніться до сімейного лікаря☛ не починайте самолікування, дотримуйтесь рекомендацій медиків☛ під час хвороби подбайте про безпеку рідних та колег: залишайтеся вдома, використовуйте індивідуальний посуд☛ вакцинуйтесь!