В трьох областях зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня

В трьох областях - Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій - зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня.
🔎 Що це означає?
В цих областях після аналізу епідситуації та за рішенням місцевої влади можуть посилювати протиепідемічні заходи, наприклад, оголошувати локальний карантин в окремих класах чи школах, посилювати протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей, як маски, обмеження кількості відвідувачів в установах та організаціях.
🔎 Що таке “епідемічні пороги”?
На рівні кожної області під час епідсезону встановлені “епідемічні пороги” (максимально допустимі рівні захворюваності) після досягнення яких на рівні областей, міст або громад мають бути посилені протиепідемічні заходи.
🔎 Що робити?
☛ за перших ознак застуди зверніться до сімейного лікаря
☛ не починайте самолікування, дотримуйтесь рекомендацій медиків
☛ під час хвороби подбайте про безпеку рідних та колег: залишайтеся вдома, використовуйте індивідуальний посуд
☛ вакцинуйтесь!