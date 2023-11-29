Від Києва планують побудувати тролейбусні лінії до Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Броварів

Столичну міську програму розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки наразі розглядають в депутатських комісіях.
Розробити кошторис за 25 млн грн планується до кінця 2025 року.
З метою оптимізації транспортної пропозиції та удосконалення мережі метрополітену Програмою передбачено продовження будівництва Подільсько-Вигурівської, Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній метрополітену. Для підтримки життєдіяльності метрополітену плануються заходи з реконструкції та капітального ремонту його об’єктів. З метою забезпечення безпеки та комфорту перевезення пасажирів передбачено заходи з придбання та модернізації рухомого складу метрополітену.
Будівництво тролейбусної лінії у Печерському районі м. Києва дасть можливість відкриття транспортного сполучення між Дніпровським, Дарницьким та Печерським районах, що значно підвищить рівень транспортного обслуговування названих районів, оптимізує маршрути тролейбусних ліній в центральній частині міста.