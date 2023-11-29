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  • Учора, 14:30
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Від Києва планують побудувати тролейбусні лінії до Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Броварів

Столичну міську програму розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки наразі розглядають в депутатських комісіях.
Розробити кошторис за 25 млн грн планується до кінця 2025 року.



З метою оптимізації транспортної пропозиції та удосконалення мережі метрополітену Програмою передбачено продовження будівництва Подільсько-Вигурівської, Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній метрополітену. Для підтримки життєдіяльності метрополітену плануються заходи з реконструкції та капітального ремонту його об’єктів. З метою забезпечення безпеки та комфорту перевезення пасажирів передбачено заходи з придбання та модернізації рухомого складу метрополітену.

Задля покращення та забезпечення якісного транспортного сполучення між столицею та містами Київської агломерації, зменшення рівня автомобілізації на вулицях столиці, збільшення пропускної спроможності доріг планується побудувати тролейбусні лінії між Києвом – Ірпенем, Бучею, Гостомелем та Києвом – Броварами. Для пасажира такий транспорт матиме безліч переваг, серед яких: комфорт, передбачуваний графік перевезень, обґрунтований тариф.



Будівництво тролейбусної лінії у Печерському районі м. Києва дасть можливість відкриття транспортного сполучення між Дніпровським, Дарницьким та Печерським районах, що значно підвищить рівень транспортного обслуговування названих районів, оптимізує маршрути тролейбусних ліній в центральній частині міста.
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kmr.gov.ua 
 міські новації, Буча, Ірпінь, тролейбус, транспорт
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