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  • 23 листопада 2023
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Податкова: Зустріч щодо новацій податкового законодавства

Начальниця Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Людмила Ступак провела чергову робочу зустріч з представниками Бучанської місцевої ради – начальником фінансового управління Тетяною Сімон, начальником відділу з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління центру надання адміністративних послуг щодо прийнятих змін відповідно до Закону України від 30.06.2023 р. №3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».
У ході зустрічі Людмила Ступак поінформувала присутніх, що платники єдиного податку ІІІ групи, які застосовували ставку 2%, з 1 серпня 2023 року автоматично переходять на попередню ставку єдиного податку, на якій такі платники перебували раніше, розповіла про обов’язкове застосування РРО/ПРРО для всіх платників податків у сфері готівкових розрахунків, та закцентувала увагу, що з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючими органами факту непроведені розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовуватись штрафні санкції.
В результаті проведеної зустрічі співрозмовники наголосили, що завжди готові до діалогу між податковою службою та територіальними громадами.

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Бучанська ДПІ 
 податкова
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