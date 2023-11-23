Податкова: Зустріч щодо новацій податкового законодавства

У ході зустрічі Людмила Ступак поінформувала присутніх, що платники єдиного податку ІІІ групи, які застосовували ставку 2%, з 1 серпня 2023 року автоматично переходять на попередню ставку єдиного податку, на якій такі платники перебували раніше, розповіла про обов’язкове застосування РРО/ПРРО для всіх платників податків у сфері готівкових розрахунків, та закцентувала увагу, що з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючими органами факту непроведені розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовуватись штрафні санкції.В результаті проведеної зустрічі співрозмовники наголосили, що завжди готові до діалогу між податковою службою та територіальними громадами.