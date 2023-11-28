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  • Учора, 12:03
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Хто може отримати статус дитина війни?



Неповнолітні, які постраждали внаслідок бойових дій, мають право на соціальний захист. Це регулюється постановою КМУ №268.

Які документи знадобляться для оформлення статусу:

• свідоцтво про народження;
• паспорт заявника, якщо заяву подає родич дитини;
• документ, який підтверджує спорідненість з постраждалою дитиною;
• довідка про взяття дитини на облік як ВПО;
• паспорт-книжечка чи ID-карта (за наявності в дитини);
• закордонний паспорт (якщо є).
• витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);
• виписки з медичного лікування чи після огляду дитини;
• копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, висновку експерта за результатами судової експертизи.

Оформлення статусу здійснюється за місцем реєстрації чи фактичного проживання службою у справах дітей та сімʼї.
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ВІЙНА, законодавство
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