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  • 27 листопада 2023
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У Бучанській розгорнуто 20 Пунктів Незламності

Шановні жителі Бучанської громади!


У межах громади вже розгорнуто 20 Пунктів Незламності, які працюють щодня з 8:00 до 17:00. Однак у разі потреби (відсутність електропостачання) графік буде змінено!

Адреси Пунктів Незламності:

Буча:
🔸Підрозділ ДСНС, вул. В.Ковальського (колишня Пушкінська), 59 А.
🔸Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12.
🔸Управління соціальної політики, б-р Б. Хмельницького, 5/5 а.
🔸Бучанський ліцей № 9, вул. Вишнева, 1.
🔸Бучанська початкова школа № 11, вул. Яблунська, 13.
🔸Бучанський ліцей № 3, вул. Вокзальна, 46 А.
🔸Бучанський ліцей № 4, вул. Енергетиків, 2.
Також пункти Незламності працюють в усіх старостатах Бучанської громади.
Ворзель:
🔸Підрозділ ДСНС, вул. Європейська, 36.
🔸Ворзельський старостат (ЦНАП), вул. Курортна, 72.
🔸Ворзельський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступенів № 10, вул. Курортна, 37.
Мироцьке:
🔸Мироцький старостат (ЦНАП), вул. Центральна, 1.
🔸Мироцька гімназія № 12, вул. Соборна, 127
Синяк:
🔸Синяківський старостат (ЦНАП), вул. Київська, 60.
🔸Синяківський ліцей № 15, вул. Київська, 49 а.
Гарилівка:
🔸Гаврилівський старостат (ЦНАП), вул. Свято-Троїцька, 57.
🔸Гаврилівська школа № 8, вул. Садова, 21.
Бабинці:
🔸Бабинецький старостат (ЦНАП), вул. Травнева, 64-а.
Здвижівка:
🔸Будинок культури, вул. Центральна, 104
Луб’янка:
🔸Луб’янський старостат (ЦНАП), вул. Шевченка, 100.
Блиставиця:
🔸Блиставицький старостат (ЦНАП), вул. Я. Мудрого, 1-а.


Інтерактивна карта всіх Пунктів Незламності України є на сайті:
https://nezlamnist.gov.ua/#map

Також її можна знайти у додатку Дія.
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Бучанська міська рада 
 пункти обігріву, Буча, Бучанський район
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