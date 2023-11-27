У Бучанській розгорнуто 20 Пунктів Незламності

Шановні жителі Бучанської громади!Адреси Пунктів Незламності:Буча:🔸Підрозділ ДСНС, вул. В.Ковальського (колишня Пушкінська), 59 А.🔸Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12.🔸Управління соціальної політики, б-р Б. Хмельницького, 5/5 а.🔸Бучанський ліцей № 9, вул. Вишнева, 1.🔸Бучанська початкова школа № 11, вул. Яблунська, 13.🔸Бучанський ліцей № 3, вул. Вокзальна, 46 А.🔸Бучанський ліцей № 4, вул. Енергетиків, 2.Також пункти Незламності працюють в усіх старостатах Бучанської громади.Ворзель:🔸Підрозділ ДСНС, вул. Європейська, 36.🔸Ворзельський старостат (ЦНАП), вул. Курортна, 72.🔸Ворзельський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступенів № 10, вул. Курортна, 37.Мироцьке:🔸Мироцький старостат (ЦНАП), вул. Центральна, 1.🔸Мироцька гімназія № 12, вул. Соборна, 127Синяк:🔸Синяківський старостат (ЦНАП), вул. Київська, 60.🔸Синяківський ліцей № 15, вул. Київська, 49 а.Гарилівка:🔸Гаврилівський старостат (ЦНАП), вул. Свято-Троїцька, 57.🔸Гаврилівська школа № 8, вул. Садова, 21.Бабинці:🔸Бабинецький старостат (ЦНАП), вул. Травнева, 64-а.Здвижівка:🔸Будинок культури, вул. Центральна, 104Луб’янка:🔸Луб’янський старостат (ЦНАП), вул. Шевченка, 100.Блиставиця:🔸Блиставицький старостат (ЦНАП), вул. Я. Мудрого, 1-а.Інтерактивна карта всіх Пунктів Незламності України є на сайті:https://nezlamnist.gov.ua/#mapТакож її можна знайти у додатку