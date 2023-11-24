Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » МОЗ: Про єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти
  • Учора, 15:34
  • 2
  • 0
+aA | -Aa 

МОЗ: Про єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти

Сімейний лікар буде проводити всі базові обстеження дитини: збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.
За результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка.


МОЗ прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.



Відтепер всі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря. Обстеження лікарем «первинки» включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.

На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу.


Ще одна важлива зміна – відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка.
Довідка видається на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у цьому навчальному закладі.
0 0

moz.gov.ua 
 освіта, медицина
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанська поліклініка: Про медичний профілактичний огляд учнів

Бучанська поліклініка: Про медичний профілактичний огляд учнів

Буча та регіон
Медогляд в школу: яких лікарів треба пройти перед 1, 5, 7, 9 класом

Медогляд в школу: яких лікарів треба пройти перед 1, 5, 7, 9 класом

Суспільство
Схема щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх шкіл

Схема щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх шкіл

статті
Буча: Прейскурант цін вартості платних медичних послуг

Буча: Прейскурант цін вартості платних медичних послуг

фінансове управління
Про медичне обслуговування учнів ЗОШ у місті Буча

Про медичне обслуговування учнів ЗОШ у місті Буча

Бучанські новини
Навчальний рік 2018: що потрібно знати про медогляд дитини

Навчальний рік 2018: що потрібно знати про медогляд дитини

Буча та регіон
Від 12 травня розпочинається оформлення медичних довідок учня

Від 12 травня розпочинається оформлення медичних довідок учня

Буча та регіон
Від 1 квітня почне діяти Програма медичних гарантій-2021

Від 1 квітня почне діяти Програма медичних гарантій-2021

Суспільство
Бучанська МТГ: Розпочато прийом документів до 1-х класів!

Бучанська МТГ: Розпочато прийом документів до 1-х класів!

Буча та регіон
Буча: Зміни у встановленні батьківської плати за харчування дітей

Буча: Зміни у встановленні батьківської плати за харчування дітей

відділ освіти
Бучанські лікарі-офтальмологи отримали сучасний пристрій для діагностики

Бучанські лікарі-офтальмологи отримали сучасний пристрій для діагностики

Бучанські новини
До уваги батьків майбутніх першокласників!

До уваги батьків майбутніх першокласників!

Буча та регіон
Завершено радіаційне обстеження територій Макарівської ОТГ і Немішаївської ТГ. На черзі Бучанська

Завершено радіаційне обстеження територій Макарівської ОТГ і Немішаївської ТГ. На черзі Бучанська

Буча та регіон
Які обстеження зору можна пройти в Бучанському консультативно-діагностичному центрі

Які обстеження зору можна пройти в Бучанському консультативно-діагностичному центрі

Буча та регіон
Порядок державної реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров’я

Порядок державної реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров’я

Державна реєстраційна служба
Коментарів: 0
Додати коментар