МОЗ: Про єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти

Сімейний лікар буде проводити всі базові обстеження дитини: збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

За результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка.

МОЗ прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу.

Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.Для отримання довідки дитина має отриматизгідно з Національним календарем профілактичних щеплень.