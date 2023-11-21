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Новий міст через річку Ірпінь у Романівці офіційно відкрито



Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин:
"Друзі, нарешті можу офіційно повідомити про довгоочікуване відкриття нового мосту через річку Ірпінь у Романівці.

Відкриття, без перебільшень, історичне. І хоч було холодно, важко та страшно — цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня  "Дорогою життя".
Сьогодні ж поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом, працює абсолютно новий міст.
Проте я прошу не забувати у постійному русі авто про те, як цей міст та ця дорога стала нашим шляхом для порятунку, нашою волею до життя та перемоги.
Крім великого історичного значення, новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд та виїзд у години-пік..."



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Ірпінь, Романівка, відеосюжет
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