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В Ірпінській центральній міській лікарні провели унікальну операцію

В травматологічному відділенні лікарні було проведено трансплантацію меніска колінного суглобу



«Нещодавно в стінах КНП «ІЦМЛ» в травматологічному відділенні, яке очолює Ксеник Петро Тарасович, нашою командою було проведено унікальну операцію - трансплантацію меніска колінного суглобу. Основною метою трансплантації меніска є відновлення стабільності колінного суглобу, зменшення болю та покращення рухливості.Пришивання трансплантата проводилось за допомогою девайсів всесвітньо відомої компанії Smith & Nephew. Висловлюю особисту подяку представнику компанії - Олегу Мостовому за технічну підтримку! Впровадження новітніх технологій та постійне вдосконалення методик дозволяє нам, лікарям, досягати вражаючих результатів у відновленні функціональності та здоров’я пацієнтів», - розповів ортопед-травматолог Олександр Юрчишин на своїй сторінці у фейсбуці.

Операція пройшла успішно і незабаром пацієнт розпочне реабілітацію.

 Лікарня, Буча
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