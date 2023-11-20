Найбільша ковзанка відкриється на ВДНГ в «Зимовій Країні» з 9 грудня

«Зимова Країна» – різдвяна локація, яка дев’ятий рік поспіль дарує киянам і гостям столиці святковий настрій. Цього разу проєкт запускається під гаслом «Поділись світлом» – і це не тільки про можливі блекаути й взаємодопомогу фізичну, а й моральну, адже нині ми маємо ще більше підтримувати одне одного. Тому місія «Зимової Країни» – бути місцем, куди можна прийти за світлом у всіх сенсах цього слова.Цього року проєкт запускається під гаслом «Поділись світлом» — ця назва означатиме не тільки можливі блекаути, а й взаємодопомогу фізичну та моральну.На центральній площі вже традиційно запрацює ковзанка площею 2500 квадратних метрів. Біля центрального входу розмістять різдвяний ярмарок, святкову ялинку, Венеціанську карусель і колесо огляду.«Зимова Країна» на ВДНГ працюватиме щодня з 9 грудня по 17 березня.