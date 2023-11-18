Підсумки діяльності за основними напрямками роботи Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області за січень-жовтень 2023 року

Бучанська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує, що за січень-жовтень 2023 року Центром обслуговування платників опрацьовано 7539 звернень щодо надання адміністративних послуг.

За консультаціями з питань надання адміністративних послуг можна звернутись за телефонами

(04597) 48-590 або безпосередньо до Центру обслуговування платників:

м. Буча, вул.Енергетиків,1А,

понеділок - четвер з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;

п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.;

обідня перерва з 12.00 до 12.45,

вихідні дні - субота та неділя.

Найбільш запитуваними є послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Їх отримали 3322 фізичні особи. Надано 554 послуги з видачи відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.Зареєстровано 49 платників податку на додану вартість, видано 80 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 141 книга обліку розрахункових операцій, 40 розрахункових книг, 167 реєстраторів розрахункових операцій та 376 програмних реєстраторів розрахункових рахунків.Опрацьовано 54 звернення від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 22388 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді - 20812, що становить 93,3 %.Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.Щоденно спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.Кваліфікований електронний підпис кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу.З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області можна ознайомитися на субсайті ГУ ДПС у Київській області в банері «Центри обслуговування платників».