СГ, які використовують РРО/ПРРО, у разі перейменування назви міста, вулиці, подають повідомлення ф. №20-ОПП з оновленою інформацією
Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 63.3 ст. 63 та п. 66.5 ст. 66 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
При виникненні змін до даних, або при внесенні змін до документів, які подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник зобов’язаний подати до контролюючого органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів із дня внесення змін.
Підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема, інформація органів державної реєстрації та документально підтверджена інформація, що надається платниками податків - п. 66.1 ст. 66 ПКУ.
Відповідно до п.8.5 розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема, його місцезнаходження, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП згідно з додатком 10 до Порядку № 1588 з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.
Якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщений об’єкт оподаткування, то платник податків має надати до контролюючого органу за основним місцем обліку Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування.У розділі 3 повідомлення за ф. №20-ОПП зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.
Якщо вносились зміни до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, та зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр) у зв’язку із зміною назви чи перейменування вулиці, то платник подає повідомлення за ф. №20-ОПП протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до Реєстру.
Суб’єкти господарювання, які використовують РРО/ПРРО, відповідно до законодавства, у разі перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщено об’єкт оподаткування (господарську одиницю), в якому застосовується РРО/ПРРО, повідомлення за ф.№ 20-ОПП подають з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї господарської одиниці.
Повідомлення за ф. № 20-ОПП платники можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг - п.8.4 розд.УIII Порядку №1588.