У Бучі та Чабанах відкриють два гігантські ТРЦ

Нагадаємо, що у Бородянці на території Київської області заплановано масштабне будівництво — йдеться про будівництво нової сонячної електростанції. Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого прес-службою Бородянської сільської ради. За словами чиновників, у Майданівському старостинському окрузі №7 з'являться сонячні електростанції на земельних ділянках загальною площею 22,0004 га.

У 2024 році збудують два гігантські торгово-розважальні центри: ТРЦ Bucha Gallery (м. Буча) та ТРЦ Green Gallery (с. Чабани).Загальна площа сучасного двоповерхового ТРЦ Bucha Gallery складе понад 60 000 кв. м, аналогів якому немає в мережі, заявляли в «Епіцентрі». Планувалося, що загальна площа становитиме близько 100 000 кв. м, що в понад п’ять разів більше за знищений ТЦ.Сукупна площа двох ТРЦ з орендними галереями становитиме 193000 м