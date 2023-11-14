На Житомирщині зросла кількість випадків сказу серед тварин

«Залишається напружена ситуація на території області по сказу тварин. З початку року виявлено 57 хворих тварин, що на 23 більше до відповідного періоду минулого року. Захворіло: 20 лисиць, 20 собак, 12 котів, 1 бобер, 1 єнот, 1 куниця, 2 гол. ВРХ. Карантинні обмеження накладалися на 55 пункти з них 36 оздоровлено», - йдеться у повідомленні.

З метою стабілізації ситуації стосовно сказу тварин в травні та вересні місяці поточного року на території області проведено весняну та осінню кампанії із пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, всього було сформовано 174 бригад, якими розповсюджено 570414 доз вакцини на території площею 11408,29 км².Також імунізовано проти сказу: 80,8 тис. собак, 42,1 тис. котів, 54,6 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ).