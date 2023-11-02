Бучанський район — підозра захворювання на ботулізм

Ботулізм – це харчова токсикоінфекція, яка в першу чергу вражає центральну нервову систему людини. Хвороба починається зазвчай через 3-4 години після прийому їжі.
Викликають захворювання на ботулізм токсини мікроорганізмів клостридії, які потрапляють в організм людини через їжу. Найчастіше передають хворобу м’ясні та рибні продукти, потім – гриби і інші продукти харчування.
Щоб уберегтися від ботулізму треба суворо дотримуватись правил приготування консервів в домашніх умовах та використовувати якісні продукти харчування.
Остерігайтесь купувати на стихійних ринках і споживати консерви, гриби, солену, копчену і в’ялену рибу, виготовлені в домашніх умовах. Не купуйте в магазинах консервовані продукти із роздутою кришкою.
У разі виникнення ознак харчового отруєння – не займайтесь самолікуванням, а терміново звертайтесь до лікаря!