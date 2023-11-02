Бучанський район — підозра захворювання на ботулізм

Викликають захворювання на ботулізм токсини мікроорганізмів клостридії, які потрапляють в організм людини через їжу. Найчастіше передають хворобу м’ясні та рибні продукти, потім – гриби і інші продукти харчування.Щоб уберегтися від ботулізму треба суворо дотримуватись правил приготування консервів в домашніх умовах та використовувати якісні продукти харчування.У разі виникнення ознак харчового отруєння – не займайтесь самолікуванням, а терміново