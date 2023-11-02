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  • 2 листопада 2023
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Бучанський район — підозра захворювання на ботулізм

У Бучанському районі зареєстровано випадок підозри захворювання на ботулізм.

Ботулізм – це харчова токсикоінфекція, яка в першу чергу вражає центральну нервову систему людини. Хвороба починається зазвчай через 3-4 години після прийому їжі.

Викликають захворювання на ботулізм токсини мікроорганізмів клостридії, які потрапляють в організм людини через їжу. Найчастіше передають хворобу м’ясні та рибні продукти, потім – гриби і інші продукти харчування.

Щоб уберегтися від ботулізму треба суворо дотримуватись правил приготування консервів в домашніх умовах та використовувати якісні продукти харчування.

Остерігайтесь купувати на стихійних ринках і споживати консерви, гриби, солену, копчену і в’ялену рибу, виготовлені в домашніх умовах. Не купуйте в магазинах консервовані продукти із роздутою кришкою.

У разі виникнення ознак харчового отруєння – не займайтесь самолікуванням, а терміново звертайтесь до лікаря!
Бучанська міська рада 
 медицина, Буча
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