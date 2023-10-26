9 мільйонів для потреб сил оборони України від Бучанської громади

Загалом на засіданні розглянули сто питань. Ключові рішення з них:▪️ Трьом Захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Буча». Усім посмертно. Це Ігор Телюк, Дмитро Нужний та Олександр Устименко. Вічна пам’ять.▪️ 6,6 мільйона гривень виділили для облаштування захисту критичної інфраструктури. Це додаткові споруди, аби убезпечити від обстрілів ворога.▪️ Створюємо резерв палива для генераторів на випадок відключень електроенергії. На це виділили 3,2 мільйона гривень.▪️ 5,9 мільйона потрібні для закупівлі обладнання для Бучанського водоканалу, аби запобігти техногенній аварії й забезпечити вчасну перекачку стоків.