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  • Учора, 13:26
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9 мільйонів для потреб сил оборони України від Бучанської громади

Девʼять мільйонів гривень передає Бучанська громада для потреб сил оборони України. З них 2,5 мільйони буде використано на закупівлю необхідного обладнання для військових.

За ці рішення одностайно проголосували усі депутати на засіданні 49-ї сесії Бучанської міськради. Переконаний, що це рішення однозначно підтримано усіма громадянами.

Загалом на засіданні розглянули сто питань. Ключові рішення з них:

▪️ Трьом Захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Буча». Усім посмертно. Це Ігор Телюк, Дмитро Нужний та Олександр Устименко. Вічна пам’ять.

▪️ 6,6 мільйона гривень виділили для облаштування захисту критичної інфраструктури. Це додаткові споруди, аби убезпечити від обстрілів ворога.

▪️ Створюємо резерв палива для генераторів на випадок відключень електроенергії. На це виділили 3,2 мільйона гривень.

▪️ 5,9 мільйона потрібні для закупівлі обладнання для Бучанського водоканалу, аби запобігти техногенній аварії й забезпечити вчасну перекачку стоків.

Прес-служба Бучанської міської ради 
 виконком, сесія, Бучанський район
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