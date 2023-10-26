9 мільйонів для потреб сил оборони України від Бучанської громади

За ці рішення одностайно проголосували усі депутати на засіданні 49-ї сесії Бучанської міськради. Переконаний, що це рішення однозначно підтримано усіма громадянами.
Загалом на засіданні розглянули сто питань. Ключові рішення з них:
▪️ Трьом Захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Буча». Усім посмертно. Це Ігор Телюк, Дмитро Нужний та Олександр Устименко. Вічна пам’ять.
▪️ 6,6 мільйона гривень виділили для облаштування захисту критичної інфраструктури. Це додаткові споруди, аби убезпечити від обстрілів ворога.
▪️ Створюємо резерв палива для генераторів на випадок відключень електроенергії. На це виділили 3,2 мільйона гривень.
▪️ 5,9 мільйона потрібні для закупівлі обладнання для Бучанського водоканалу, аби запобігти техногенній аварії й забезпечити вчасну перекачку стоків.