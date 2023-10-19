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  • 19 жовтня 2023
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Журналісти з усього світу відвідали Бучу

Іноземних гостей зустрів керуючий справами Бучанської міськради Дмитро Гапченко і розповів про страшні події, які росіяни коїли тут під час окупації.

Це знаковий візит, адже має велику місію – вкотре нагадати світові про війну в Україні і розповісти нові подробиці військових злочинів.

Гості відвідали храм Святого Апостола Андрія Первозванного, де на власні очі побачили знімки звірств, які росіяни коїли тут.

«Своїм прикладом ми хочемо показати, що Україна відкрита до світу та потребує нашої допомоги і підтримки. Ми вперше проїхалися маршрутами пам‘яті, аби зафіксувати злочини і створити правильні меседжі для людей з інших країн», – зазначили під час візиту іноземні гості.


Делегати вшанували пам‘ять усіх загиблих і висловили глибоку підтримку українському народові.

Бучанська міська рада 
 ВІЙНА, Буча, фотофакт, міжнародна місія
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