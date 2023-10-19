Журналісти з усього світу відвідали Бучу

«Своїм прикладом ми хочемо показати, що Україна відкрита до світу та потребує нашої допомоги і підтримки. Ми вперше проїхалися маршрутами пам‘яті, аби зафіксувати злочини і створити правильні меседжі для людей з інших країн», – зазначили під час візиту іноземні гості.

Іноземних гостей зустрів керуючий справами Бучанської міськради Дмитро Гапченко і розповів про страшні події, які росіяни коїли тут під час окупації.Це знаковий візит, адже має велику місію – вкотре нагадати світові про війну в Україні і розповісти нові подробиці військових злочинів.Гості відвідали храм Святого Апостола Андрія Первозванного, де на власні очі побачили знімки звірств, які росіяни коїли тут.Делегати вшанували пам‘ять усіх загиблих і висловили глибоку підтримку українському народові.