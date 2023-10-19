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  • 19 жовтня 2023
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Корейська державна компанія K-water допоможе у розбудові системи водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді

Cвердловини, станції знезалізнення води та систему водопостачання планують побудувати на території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden.

Бучанський міський голова в телеграм каналі розповів про зустріч:
Про це сьогодні домовився з виконавчим віцепрезидентом компанії Чонг Хван Ан та командою. Минулого місяця ми вже мали зустріч з президентом K-water у Києві, тож це логічне продовження в рамках співпраці.

Ця компанія має важливий для нас досвід розбудови індустріальних парків. Тому запропонували зробити генеральний план для нашого Bucha Techno Garden. До створення проєкту долучиться також компанія ЮТЕМ. Це допоможе майбутнім інвесторам планувати свої виробничі потужності.

Нині Буча налагоджує важливі звʼязки з корейською стороною. Для нас це стратегічно важливо, адже K-water – саме та компанія, яка займалася відбудовою Республіки Корея після великої війни. Тож їх досвід цінний для нас.


 ВІЙНА, Бучанський район, технохаб, Федорук Анатолій Петрович, міські новації
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