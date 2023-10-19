Корейська державна компанія K-water допоможе у розбудові системи водопостачання та водовідведення у Бучанській громаді

Бучанський міський голова в телеграм каналі розповів про зустріч:
Ця компанія має важливий для нас досвід розбудови індустріальних парків. Тому запропонували зробити генеральний план для нашого Bucha Techno Garden. До створення проєкту долучиться також компанія ЮТЕМ. Це допоможе майбутнім інвесторам планувати свої виробничі потужності.
Нині Буча налагоджує важливі звʼязки з корейською стороною. Для нас це стратегічно важливо, адже K-water – саме та компанія, яка займалася відбудовою Республіки Корея після великої війни. Тож їх досвід цінний для нас.