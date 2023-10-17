На залізничних вокзалах почали працювати пункти незламності. Але не в Бучі

Укрзалізниця завершує підготовку до роботи взимку. На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети.

«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Риторичне питання: Як у нас? У Бучі, та підлеглих станціях Немішаєве, Ворзель, Склозавод та Лісова Буча?

Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни.На території пунктів незламності люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.Саме цими станціями опікується начальник залізничної станції «Буча» Василь Сюркель (Почесний громадянин Бучі, Почесний залізничник).