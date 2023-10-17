16 літрів крові зібрали у Бучі на День донора

Виїзну акцію провів Київський міський центр крові у співпраці з Бучанським консультативно-діагностичним центром.Здати кров прийшло близько 100 охочих – особливо багато було студентів та молоді. Проте після медичного обстеження, донором змогла стати лише 31 людина.Усю зібрану кров передали до центру переливання крові – нині значно зростає потреба для наших захисників.Дякуємо усім небайдужим за те, що долучилися до акції.