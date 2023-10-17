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  • 17 жовтня 2023
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16 літрів крові зібрали у Бучі на День донора

Виїзну акцію провів Київський міський центр крові у співпраці з Бучанським консультативно-діагностичним центром.

Здати кров прийшло близько 100 охочих – особливо багато було студентів та молоді. Проте після медичного обстеження, донором змогла стати лише 31 людина.

Усю зібрану кров передали до центру переливання крові – нині значно зростає потреба для наших захисників.

Дякуємо усім небайдужим за те, що долучилися до акції.

фотофакт, ДЕНЬ ДОНОРА
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