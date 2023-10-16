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  • 16 жовтня 2023
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У Бучі проводять заміну дахів та утеплення фасаду у шести багатоквартирних будинках

Відновлення житла та енергоефективність житлових будинків — важлива складова у зимовий період.

Заміна дахів та утеплення фасаду у шести багатоквартирних будинках будуть проведені у мікрорайоні Склозавод, що в Бучі. Роботи на першому обʼєкті з цих шести, по вулиці Склозаводська, вже стартували.

Це підвищить енергозбереження до 30%. «Батареї теплі, а стіни холодні», — кажуть мешканці. Тож маємо за мету закінчити всі роботи до початку сильних холодів.

Фінансуємо ці роботи коштом державної цільової програми, яку вдалося залучити до місцевого бюджету. Тож окрім цих будівель, будемо відновлювати ще й інші по громаді.

 фотофакт, Федорук Анатолій Петрович, утеплення
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