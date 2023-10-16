У Бучі проводять заміну дахів та утеплення фасаду у шести багатоквартирних будинках

Це підвищить енергозбереження до 30%. «Батареї теплі, а стіни холодні», — кажуть мешканці. Тож маємо за мету закінчити всі роботи до початку сильних холодів.Фінансуємо ці роботи коштом державної цільової програми, яку вдалося залучити до місцевого бюджету. Тож окрім цих будівель, будемо відновлювати ще й інші по громаді.