Податкова: Власники та користувачі сільськогосподарських угідь мають сплатити податки

Фізичні особи – власники та користувачі сільськогосподарських угідь, не переданих в оренду чи інше користування на підставі договорів, зареєстрованих відповідно до законодавства, мають сплатити мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ) - розрахунковий мінімальний обсяг податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та з власністю або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

МПЗ визначається за період володіння/користування земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий (звітний) рік, вперше МПЗ визначається за 2022 рік у 2023 році.Для фізичних осіб МПЗ нараховується контролюючими органами, які надсилають податкові повідомлення-рішення (далі – ППР) з визначеними до сплати сумами за адресою місця реєстрації (місця прописки) власника/користувача сільськогосподарських угідь.Отримавши ППР з визначеним контролюючим органом МПЗ, платник зобов’язаний сплатити зазначену у ньому суму податку протягом 60 днів з дня вручення ППР.У разі незгоди з визначеним МПЗ, платник має право протягом 30 днів з дня вручення ППР звернутися до контролюючого органу для звірки даних, використаних для розрахунку, з наданням підтвердних документів, щодо:- земельних ділянок, що знаходяться у власності/користуванні, їх нормативної грошової оцінки та площі;- суми доходу, отриманого від реалізації власної с/г продукції;- суми сплачених податків, зборів, платежів.У разі розбіжностей, підтверджених оригіналами відповідних документів, контролюючий орган протягом 10 днів, наступних за днем звірки, скасує/ відкличе таке ППР та за потреби надішле платнику нове ППР, складене з урахуванням результатів звірки, з детальним розрахунком суми.