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Податкова: Власники та користувачі сільськогосподарських угідь мають сплатити податки

Звірка даних, використаних для розрахунку МПЗ фізичним особам

Фізичні особи – власники та користувачі сільськогосподарських угідь, не переданих в оренду чи інше користування на підставі договорів, зареєстрованих відповідно до законодавства, мають сплатити мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ) - розрахунковий мінімальний обсяг податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та з власністю або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.


МПЗ визначається за період володіння/користування земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий (звітний) рік, вперше МПЗ визначається за 2022 рік у 2023 році.

Для фізичних осіб МПЗ нараховується контролюючими органами, які надсилають податкові повідомлення-рішення (далі – ППР) з визначеними до сплати сумами за адресою місця реєстрації (місця прописки) власника/користувача сільськогосподарських угідь.

Отримавши ППР з визначеним контролюючим органом МПЗ, платник зобов’язаний сплатити зазначену у ньому суму податку протягом 60 днів з дня вручення ППР.

У разі незгоди з визначеним МПЗ, платник має право протягом 30 днів з дня вручення ППР звернутися до контролюючого органу для звірки даних, використаних для розрахунку, з наданням підтвердних документів, щодо:
- земельних ділянок, що знаходяться у власності/користуванні, їх нормативної грошової оцінки та площі;
- суми доходу, отриманого від реалізації власної с/г продукції;
- суми сплачених податків, зборів, платежів.

У разі розбіжностей, підтверджених оригіналами відповідних документів, контролюючий орган протягом 10 днів, наступних за днем звірки, скасує/ відкличе таке ППР та за потреби надішле платнику нове ППР, складене з урахуванням результатів звірки, з детальним розрахунком суми.
податкова
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