Словенське місто Кочев’є стало новим побратимом Бучі!

Угоду про співпрацю підписав секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський з головою муніципалітету Владіміром Пребілічем.

Буча тісно співпрацює із містом Кочев‘є майже два роки – за цей час партнери активно підтримували і допомагали нашій громаді.

«Наша співпраця допоможе перейняти важливий досвід для Бучанської громади. Це екологічно чистий муніципалітет із розвинутою зеленою енергетикою. У місті активно працюють над розвитком бізнес середовища. Для Бучі цікавий також досвід співпраці з Європейським Союзом», – зазначив Тарас Шаправський.

Кочев’є – найбільший за площею муніципалітет Словенії, який за останніх 15 років перетворився на один із найбільш економічно розвинутих регіонів.Також він презентував партнерам проєкт Bucha Tehno Garden – голова муніципалітету повідомив, що його можна успішно реалізувати і вони готові підтримати цей процес.