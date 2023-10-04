Словенське місто Кочев’є стало новим побратимом Бучі!

Угоду про співпрацю підписав секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський з головою муніципалітету Владіміром Пребілічем.
Буча тісно співпрацює із містом Кочев‘є майже два роки – за цей час партнери активно підтримували і допомагали нашій громаді.
Кочев’є – найбільший за площею муніципалітет Словенії, який за останніх 15 років перетворився на один із найбільш економічно розвинутих регіонів.
Також він презентував партнерам проєкт Bucha Tehno Garden – голова муніципалітету повідомив, що його можна успішно реалізувати і вони готові підтримати цей процес.