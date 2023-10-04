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  • Учора, 12:17
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Словенське місто Кочев’є стало новим побратимом Бучі!

Угоду про співпрацю підписав секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський з головою муніципалітету Владіміром Пребілічем.
Буча тісно співпрацює із містом Кочев‘є майже два роки – за цей час партнери активно підтримували і допомагали нашій громаді.



Кочев’є – найбільший за площею муніципалітет Словенії, який за останніх 15 років перетворився на один із найбільш економічно розвинутих регіонів.

«Наша співпраця допоможе перейняти важливий досвід для Бучанської громади. Це екологічно чистий муніципалітет із розвинутою зеленою енергетикою. У місті активно працюють над розвитком бізнес середовища. Для Бучі цікавий також досвід співпраці з Європейським Союзом», – зазначив Тарас Шаправський.


Також він презентував партнерам проєкт Bucha Tehno Garden – голова муніципалітету повідомив, що його можна успішно реалізувати і вони готові підтримати цей процес.

Бучанська міська рада 
 міські новації, Місто-Герой, Буча, міжнародна місія
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