Буча, 29 вересня: "Містечко здоровʼя" до Всесвітнього дня серця

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги анонсує захід до Всесвітнього дня серця.
м. Буча, вул. Енергетиків, 4, Київська площа, 29 вересня з 10:00 до 14:00
Що можна буде зробити під час заходу?
• отримати консультацію сімейного лікаря та зробити кардіограму
• виміряти артеріальний тиск
• виміряти рівень глюкози
• вакцинуватись дорослим проти дифтерії, правця.
Захід реалізується ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у співпраці з КНП «Бучанський ЦПМСД» БМР та Бучанською міською радою.