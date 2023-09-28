Буча, 29 вересня: "Містечко здоровʼя" до Всесвітнього дня серця

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги анонсує захід до Всесвітнього дня серця.

Що можна буде зробити під час заходу?• отримати консультацію сімейного лікаря та зробити кардіограму• виміряти артеріальний тиск• виміряти рівень глюкози• вакцинуватись дорослим проти дифтерії, правця.