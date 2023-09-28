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  • 28 вересня 2023
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Буча, 29 вересня: "Містечко здоровʼя" до Всесвітнього дня серця

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги анонсує захід до Всесвітнього дня серця.



м. Буча, вул. Енергетиків, 4, Київська площа, 29 вересня з 10:00 до 14:00

Що можна буде зробити під час заходу?
• отримати консультацію сімейного лікаря та зробити кардіограму
• виміряти артеріальний тиск
• виміряти рівень глюкози
• вакцинуватись дорослим проти дифтерії, правця.


Захід реалізується ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у співпраці з КНП «Бучанський ЦПМСД» БМР та Бучанською міською радою.
медицина, афіша, Бучанська поліклініка
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