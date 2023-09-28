У автобусах КП «Бучатранссервіс» незабаром з‘являться електронні квитки

У автобусах КП «Бучатранссервіс» незабаром з‘являться валідатори.

Таке нововведення допоможе пасажирам отримати е-квиток на місці та безготівково розрахуватися за поїздку.

Проїзні картки будуть• Учнівська;• пільгова;• звичайна.Нові карти будуть різних кольорів – для максимальної зручності пасажирів.Про те, як можна їх отримати – проінформують згодом.