У автобусах КП «Бучатранссервіс» незабаром з‘являться електронні квитки

У автобусах КП «Бучатранссервіс» незабаром з‘являться валідатори.
Таке нововведення допоможе пасажирам отримати е-квиток на місці та безготівково розрахуватися за поїздку.
Проїзні картки будуть трьох видів:
• Учнівська;
• пільгова;
• звичайна.
Отримати їх можна буде абсолютно безкоштовно:
• У старостатах;
• Через Управління соціальної політики Бучанської міської ради;
• У ЦНАПі.
Нові карти будуть різних кольорів – для максимальної зручності пасажирів.
Про те, як можна їх отримати – проінформують згодом.